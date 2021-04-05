Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile telefonla görüştü. Görüşmede, Türkiye-Ürdün ilişkileri ve bölgesel konular değerlendirildi.
Anadolu Ajansı / Mümin Altaş - Haberler | Politika
Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile telefonla görüştü.
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir değerlendirme toplantısı yapacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile telefonla görüştü. Görüşmede, Türkiye-Ürdün ilişkileri ve bölgesel konular değerlendirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş