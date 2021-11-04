Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uluslararası kuruluşlar yüzde 9 tahmininde bulunsa da biz yıl sonu itibarıyla çift haneli büyüme rakamlarına ulaşacağımızı...
AA / Enes Kaplan - Haberler | Güncel
Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uluslararası kuruluşlar yüzde 9 tahmininde bulunsa da biz yıl sonu itibarıyla çift haneli büyüme rakamlarına ulaşacağımızı düşünüyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uluslararası kuruluşlar yüzde 9 tahmininde bulunsa da biz yıl sonu itibarıyla çift haneli büyüme rakamlarına ulaşacağımızı düşünüyoruz."
AA / Enes Kaplan - Son Dakika Haberleri
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