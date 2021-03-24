Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası anlaşmalara ilişkin 10 kanunu onayladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası anlaşmalara ilişkin 10 kanunu onayladı

24.03.2021 10:27 | Son Güncelleme: 24.03.2021 10:34
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası anlaşmalara ilişkin 10 kanunu onayladı

Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uluslararası anlaşmalara ilişkin imzaladığı 10 kanun, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uluslararası anlaşmalara ilişkin imzaladığı 10 kanun, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yayımlanan kanunlar şöyle:

"Güneydoğu Avrupa Çokuluslu Barış Gücü Anlaşmasına Ek Altıncı Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Filistin Devleti Hükümeti Arasında Güvenlik İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Standardizasyon, Uygunluk Değerlendirmesi, Akreditasyon ve Metroloji Bölgesel Enstitüsü Tüzüğünün 5.4.1.10 Maddesinin Tadiline İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kendi Sınırları Dahilinde ve Ötesinde Tarifeli Hava Hizmetlerine İlişkin İkili Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, Türkiye Cumhuriyeti ve Bosna-Hersek Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna ve Anlaşmanın Protokol ve Eklerine İlişkin Değişikliklerin Cumhurbaşkanınca Doğrudan Onaylanmasına Dair Yetki Verilmesine İlişkin Kanun, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Nikaragua Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Paraguay Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Dostluk ve İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kenya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji ve Hidrokarbon Alanında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Çad Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Teknik ve Kalkınma İş Birliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esin Işık

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Enis Berberoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hande Erçel Merve Dizdar Birkan Sokullu Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Mesut Özil Ersun Yanal Caner Erkin Mesut Bakkal
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası anlaşmalara ilişkin 10 kanunu onayladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2021 10:35:08. #1.15#
title