Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkeye hizmet edenlere her türlü yalan ve iftirayla saldıran, kendi içlerinde taciz, tecavüz ve hırsızlık furyasını ise...
26.12.2020 14:19 | Son Güncelleme: 26.12.2020 14:22
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkeye hizmet edenlere her türlü yalan ve iftirayla saldıran, kendi içlerinde taciz, tecavüz ve hırsızlık furyasını ise görmezden gelen bu zihniyetin ipliğini pazara çıkarmakta kararlıyız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkeye hizmet edenlere her türlü yalan ve iftirayla saldıran, kendi içlerinde taciz, tecavüz ve hırsızlık furyasını ise görmezden gelen bu zihniyetin ipliğini pazara çıkarmakta kararlıyız."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kaan Bozdoğan