Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkeye hizmet edenlere her türlü yalan ve iftirayla saldıran, kendi içlerinde taciz, tecavüz ve hırsızlık furyasını ise...

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkeye hizmet edenlere her türlü yalan ve iftirayla saldıran, kendi içlerinde taciz, tecavüz ve hırsızlık furyasını ise görmezden gelen bu zihniyetin ipliğini pazara çıkarmakta kararlıyız."