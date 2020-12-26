Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkeye hizmet edenlere her türlü yalan ve iftirayla saldıran, kendi içlerinde taciz, tecavüz ve hırsızlık furyasını ise...
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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkeye hizmet edenlere her türlü yalan ve iftirayla saldıran, kendi içlerinde taciz, tecavüz ve hırsızlık furyasını ise...

26.12.2020 14:19 | Son Güncelleme: 26.12.2020 14:22
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkeye hizmet edenlere her türlü yalan ve iftirayla saldıran, kendi içlerinde taciz, tecavüz ve hırsızlık furyasını ise görmezden gelen bu zihniyetin ipliğini pazara çıkarmakta kararlıyız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkeye hizmet edenlere her türlü yalan ve iftirayla saldıran, kendi içlerinde taciz, tecavüz ve hırsızlık furyasını ise görmezden gelen bu zihniyetin ipliğini pazara çıkarmakta kararlıyız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kaan Bozdoğan

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