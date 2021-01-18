Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin ve milletimizin geleceği için vizyonu, hedefleri, projesi olan tek parti biziz. Diğerleri 18 yılın sonunda bizim...
18.01.2021 14:39 | Son Güncelleme: 18.01.2021 14:42
Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin ve milletimizin geleceği için vizyonu, hedefleri, projesi olan tek parti biziz. Diğerleri 18 yılın sonunda bizim yaptıklarımızı tartışmanın ötesinde yeni bir şeyi söylemenin hala çok uzağındalar.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin ve milletimizin geleceği için vizyonu, hedefleri, projesi olan tek parti biziz. Diğerleri 18 yılın sonunda bizim yaptıklarımızı tartışmanın ötesinde yeni bir şeyi söylemenin hala çok uzağındalar."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sibel Kurtoğlu