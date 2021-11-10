Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin bütünlüğüne, devletimizin bekasına, necip milletimizin birliğine, dirliğine ve kadim değerlerine kast edilmesine... - Haberler
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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin bütünlüğüne, devletimizin bekasına, necip milletimizin birliğine, dirliğine ve kadim değerlerine kast edilmesine...

AA / Sefa Şahin - Haberler | Güncel
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin bütünlüğüne, devletimizin bekasına, necip milletimizin birliğine, dirliğine ve kadim değerlerine kast edilmesine asla izin vermeyeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin bütünlüğüne, devletimizin bekasına, necip milletimizin birliğine, dirliğine ve kadim değerlerine kast edilmesine asla izin vermeyeceğiz."

AA / Sefa Şahin - Son Dakika Haberleri
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