Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin bütünlüğüne, devletimizin bekasına, necip milletimizin birliğine, dirliğine ve kadim değerlerine kast edilmesine...
AA / Sefa Şahin - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin bütünlüğüne, devletimizin bekasına, necip milletimizin birliğine, dirliğine ve kadim değerlerine kast edilmesine asla izin vermeyeceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin bütünlüğüne, devletimizin bekasına, necip milletimizin birliğine, dirliğine ve kadim değerlerine kast edilmesine asla izin vermeyeceğiz."
AA / Sefa Şahin - Son Dakika Haberleri
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