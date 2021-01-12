Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin 60 yılı bulan üyelik süreci nasıl bizim için stratejik bir tercihse AB'nin ülkemizi tam üyeliğe kabul etmesi de...
12.01.2021 14:43 | Son Güncelleme: 12.01.2021 14:46
Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin 60 yılı bulan üyelik süreci nasıl bizim için stratejik bir tercihse AB'nin ülkemizi tam üyeliğe kabul etmesi de birliğin geleceği açısından ontolojik bir tercih olacaktır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin 60 yılı bulan üyelik süreci nasıl bizim için stratejik bir tercihse AB'nin ülkemizi tam üyeliğe kabul etmesi de birliğin geleceği açısından ontolojik bir tercih olacaktır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap