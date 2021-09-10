Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizi tek parti devrinin karanlığına, 1970'lerin ideolojik kavgaları veya 1990'ların istikrarsızlığına sürüklemeye...
AA / Ali Kemal Akan - Haberler | Güncel
Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizi tek parti devrinin karanlığına, 1970'lerin ideolojik kavgaları veya 1990'ların istikrarsızlığına sürüklemeye çalışanlara geçit vermeyeceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizi tek parti devrinin karanlığına, 1970'lerin ideolojik kavgaları veya 1990'ların istikrarsızlığına sürüklemeye çalışanlara geçit vermeyeceğiz."
AA / Ali Kemal Akan - Son Dakika Haberleri