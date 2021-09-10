Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ülkemizi tek parti devrinin karanlığına, 1970'lerin ideolojik kavgaları veya 1990'ların istikrarsızlığına sürüklemeye... - Haberler
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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizi tek parti devrinin karanlığına, 1970'lerin ideolojik kavgaları veya 1990'ların istikrarsızlığına sürüklemeye...

AA / Ali Kemal Akan - Haberler | Güncel
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizi tek parti devrinin karanlığına, 1970'lerin ideolojik kavgaları veya 1990'ların istikrarsızlığına sürüklemeye çalışanlara geçit vermeyeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizi tek parti devrinin karanlığına, 1970'lerin ideolojik kavgaları veya 1990'ların istikrarsızlığına sürüklemeye çalışanlara geçit vermeyeceğiz."

AA / Ali Kemal Akan - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Önümüzde büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ederek kendi hikayemizi tarihe altın harflerle kazıyacağımız bir dönem var.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzde büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ederek kendi hikayemizi tarihe altın harflerle kazıyacağımız bir dönem var."

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'taki toplu açılış töreninde konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'taki toplu açılış töreninde konuştu: (1)

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Haber: Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ülkemizi tek parti devrinin karanlığına, 1970'lerin ideolojik kavgaları veya 1990'ların istikrarsızlığına sürüklemeye... - Haberler
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