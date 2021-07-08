Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizi savunma sanayinde dışa bağımlılıktan tamamen kurtarıncaya kadar yatırımlarımızı artırarak devam ettireceğiz."
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizi savunma sanayinde dışa bağımlılıktan tamamen kurtarıncaya kadar yatırımlarımızı artırarak devam ettireceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizi savunma sanayinde dışa bağımlılıktan tamamen kurtarıncaya kadar yatırımlarımızı artırarak devam ettireceğiz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten