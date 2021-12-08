Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizde bu yıl yaşanan kuraklık nedeniyle, arpa, buğday, mercimek üreticilerimiz büyük zarara uğradı.
Edinilen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizde bu yıl yaşanan kuraklık nedeniyle, arpa, buğday, mercimek üreticilerimiz büyük zarara uğradı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizde bu yıl yaşanan kuraklık nedeniyle, arpa, buğday, mercimek üreticilerimiz büyük zarara uğradı. Çiftçilerimize 2,6 milyar lira kuraklık desteğini Aralık ayında hesaplarına yatıracağız." - ANKARA
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