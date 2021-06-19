Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemiz yavaş yavaş seyahat kısıtlamaları ile ilgili listelerden çıkmaya başladı"
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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemiz yavaş yavaş seyahat kısıtlamaları ile ilgili listelerden çıkmaya başladı"

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANTALYA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kemer'de NG Phaselis Bay Oteli'nin açılışına katıldı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANTALYA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kemer'de NG Phaselis Bay Oteli'nin açılışına katıldı. (1)

Erdoğan: "Ülkemiz yavaş yavaş seyahat kısıtlamaları ile ilgili listelerden çıkmaya başladı. Fransa'nın ardından Rusya'nın da bu doğrultuda aldığı kararı memnuniyetle karşılıyoruz."

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ülkemiz yavaş yavaş seyahat kısıtlamaları ile ilgili listelerden çıkmaya başladı'
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ülkemiz yavaş yavaş seyahat kısıtlamaları ile ilgili listelerden çıkmaya başladı'
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ülkemiz yavaş yavaş seyahat kısıtlamaları ile ilgili listelerden çıkmaya başladı'
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ülkemiz yavaş yavaş seyahat kısıtlamaları ile ilgili listelerden çıkmaya başladı'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemiz yavaş yavaş seyahat kısıtlamaları ile ilgili listelerden çıkmaya başladı" - Haberler
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