Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemiz yavaş yavaş seyahat kısıtlamaları ile ilgili listelerden çıkmaya başladı"
Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANTALYA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kemer'de NG Phaselis Bay Oteli'nin açılışına katıldı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANTALYA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kemer'de NG Phaselis Bay Oteli'nin açılışına katıldı. (1)
Erdoğan: "Ülkemiz yavaş yavaş seyahat kısıtlamaları ile ilgili listelerden çıkmaya başladı. Fransa'nın ardından Rusya'nın da bu doğrultuda aldığı kararı memnuniyetle karşılıyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı