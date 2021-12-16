Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemiz ve milletimizin geleceğini ne faiz ve kur spekülatörleri ne yeminli iç ve dıştaki Türkiye düşmanları ne de bir avuç...
AA / Özcan Yıldırım - Haberler | Güncel
Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemiz ve milletimizin geleceğini ne faiz ve kur spekülatörleri ne yeminli iç ve dıştaki Türkiye düşmanları ne de bir avuç aç gözlü muhteris belirleyebilir"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemiz ve milletimizin geleceğini ne faiz ve kur spekülatörleri ne yeminli iç ve dıştaki Türkiye düşmanları ne de bir avuç aç gözlü muhteris belirleyebilir"
??Merkez Bankası #faiz kararını açıkladı:— Haberler (@Haberler) December 16, 2021
??100 baz puanlık indirimle politika faizi yüzde 15'ten yüzde 14'e indirildi.
Merkez Bankası'nın #faizkararı hakkındaki düşünceniz ne yönde?
AA / Özcan Yıldırım - Son Dakika Haberleri
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