Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemiz bu salgın sürecinden, diğer alanlarla birlikte ekonomide de... Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemiz bu salgın sürecinden, diğer alanlarla birlikte ekonomide de güçlenerek çıkacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemiz bu salgın sürecinden, diğer alanlarla birlikte ekonomide de güçlenerek çıkacaktır. Bunun için milletimizin tüm fertlerinin tam bir seferberlik içinde tedbirlere sarılması gerekiyor." Kaynak: AA