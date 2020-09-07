Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemiz bu salgın sürecinden, diğer alanlarla birlikte ekonomide de...
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Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemiz bu salgın sürecinden, diğer alanlarla birlikte ekonomide de...

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemiz bu salgın sürecinden, diğer alanlarla birlikte ekonomide de güçlenerek çıkacaktır.

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan:
07.09.2020 14:07 | Son Güncelleme: 07.09.2020 14:44

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemiz bu salgın sürecinden, diğer alanlarla birlikte ekonomide de güçlenerek çıkacaktır. Bunun için milletimizin tüm fertlerinin tam bir seferberlik içinde tedbirlere sarılması gerekiyor."

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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