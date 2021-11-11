Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Ülkelerimiz arasındaki dostluk anlaşmasının yürürlüğe girişinin yüzüncü yıl dönümü münasebetiyle 2024 yılını 'Türkiye-... - Haberler
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Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Ülkelerimiz arasındaki dostluk anlaşmasının yürürlüğe girişinin yüzüncü yıl dönümü münasebetiyle 2024 yılını 'Türkiye-...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Ülkelerimiz arasındaki dostluk anlaşmasının yürürlüğe girişinin yüzüncü yıl dönümü münasebetiyle 2024 yılını 'Türkiye- Macaristan Kültür Yılı' olarak kutlayacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Ülkelerimiz arasındaki dostluk anlaşmasının yürürlüğe girişinin yüzüncü yıl dönümü münasebetiyle 2024 yılını 'Türkiye- Macaristan Kültür Yılı' olarak kutlayacağız." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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