Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Ülkelerimiz arasındaki dostluk anlaşmasının yürürlüğe girişinin yüzüncü yıl dönümü münasebetiyle 2024 yılını 'Türkiye-...
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Ülkelerimiz arasındaki dostluk anlaşmasının yürürlüğe girişinin yüzüncü yıl dönümü münasebetiyle 2024 yılını 'Türkiye- Macaristan Kültür Yılı' olarak kutlayacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Ülkelerimiz arasındaki dostluk anlaşmasının yürürlüğe girişinin yüzüncü yıl dönümü münasebetiyle 2024 yılını 'Türkiye- Macaristan Kültür Yılı' olarak kutlayacağız." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ebediyete İrtihalinin 83. Yılı Anma Töreni'ne katıldı: (1)
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