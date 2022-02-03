Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'le baş başa görüştü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'le baş başa görüştü

AA - Güncel
 - Güncelleme:

Edinilen son dakika gelişmesine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya geldi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, buluşma sırasında anı defterini imzaladı. Erdoğan ve Zelinsky, daha sonra ikili görüşme gerçekleştirdi.

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'le baş başa görüştü

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'le baş başa görüştü

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'le baş başa görüştü

AA - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Türkiye, Ukrayna, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title