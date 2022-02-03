Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'le baş başa görüştü
AA - Güncel
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Edinilen son dakika gelişmesine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya geldi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, buluşma sırasında anı defterini imzaladı. Erdoğan ve Zelinsky, daha sonra ikili görüşme gerçekleştirdi.