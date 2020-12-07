Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üçüncü çeyrekte elde ettiğimiz güçlü büyüme oranını, ülkemizin bu süreçteki başarısının bir tescili olarak değerlendiriyoruz."

Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üçüncü çeyrekte elde ettiğimiz güçlü büyüme oranını, ülkemizin bu süreçteki başarısının bir tescili olarak değerlendiriyoruz.