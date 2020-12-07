Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üçüncü çeyrekte elde ettiğimiz güçlü büyüme oranını, ülkemizin bu süreçteki başarısının bir tescili olarak değerlendiriyoruz."
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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üçüncü çeyrekte elde ettiğimiz güçlü büyüme oranını, ülkemizin bu süreçteki başarısının bir tescili olarak değerlendiriyoruz."

07.12.2020 13:17 | Son Güncelleme: 07.12.2020 13:20
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üçüncü çeyrekte elde ettiğimiz güçlü büyüme oranını, ülkemizin bu süreçteki başarısının bir tescili olarak değerlendiriyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üçüncü çeyrekte elde ettiğimiz güçlü büyüme oranını, ülkemizin bu süreçteki başarısının bir tescili olarak değerlendiriyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çiğdem Münibe Alyanak

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