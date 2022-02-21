Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üçüncü bin yılın Afrika çağı olacağından hareketle hazırlıklarımızı güçlü tutmalıyız. Afrikalı kardeşlerimize geleceği... - Haberler
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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üçüncü bin yılın Afrika çağı olacağından hareketle hazırlıklarımızı güçlü tutmalıyız. Afrikalı kardeşlerimize geleceği...

AA, Ali Kemal Akan - Güncel
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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üçüncü bin yılın Afrika çağı olacağından hareketle hazırlıklarımızı güçlü tutmalıyız. Afrikalı kardeşlerimize geleceği birlikte inşa etmeyi teklif ediyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üçüncü bin yılın Afrika çağı olacağından hareketle hazırlıklarımızı güçlü tutmalıyız. Afrikalı kardeşlerimize geleceği birlikte inşa etmeyi teklif ediyoruz"

AA / Ali Kemal Akan - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Afrika, Güncel, Haberler

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