Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üçüncü bin yılın Afrika çağı olacağından hareketle hazırlıklarımızı güçlü tutmalıyız. Afrikalı kardeşlerimize geleceği...
AA, Ali Kemal Akan - Güncel
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Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üçüncü bin yılın Afrika çağı olacağından hareketle hazırlıklarımızı güçlü tutmalıyız. Afrikalı kardeşlerimize geleceği birlikte inşa etmeyi teklif ediyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üçüncü bin yılın Afrika çağı olacağından hareketle hazırlıklarımızı güçlü tutmalıyız. Afrikalı kardeşlerimize geleceği birlikte inşa etmeyi teklif ediyoruz"
AA / Ali Kemal Akan - Güncel