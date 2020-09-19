Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter'dan paylaşım yaptı Açıklaması
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Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter'dan paylaşım yaptı Açıklaması

Son dakika haberleri: Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin içinden geçtiği tüm süreçleri vakur ve olgun şekilde yürüttüğünü, ısrarlı provokasyonlara asla aldırış etmediğini bildirdi.

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter'dan paylaşım yaptı Açıklaması
19.09.2020 20:41 | Son Güncelleme: 19.09.2020 20:44

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin içinden geçtiği tüm süreçleri vakur ve olgun şekilde yürüttüğünü, ısrarlı provokasyonlara asla aldırış etmediğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti 2 bin yıllık geçmişi olan köklü ve kadim bir devlettir. Hiçbir komplekse kapılmadan, içinden geçtiğimiz tüm süreçleri vakur ve olgun şekilde yürütmekte, ısrarlı provokasyonlara asla aldırış etmemekteyiz.

Biz, samimi her çağrıya kulak vererek diplomasiye olabildiğince alan kazandırmak, sorunları diyalog yoluyla herkesin kazanabileceği bir çözüme kavuşturmak niyetindeyiz. Ülkemizin bir damla suyunu da bir karış toprağını da bu vizyonla savunmayı sonuna kadar sürdüreceğiz."

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

AA Editörü - Kaan Bozdoğan
Kaan Bozdoğan
AA Editörü

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