Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, TUSAŞ Tesisleri'nde incelemelerde bulundu - Haberler
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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, TUSAŞ Tesisleri'nde incelemelerde bulundu

AA - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tesisleri incelemesi Erdoğan'ın hava araçlarında hakkında bilgi alması Erdoğan'ın TUSAŞ çalışanlarıyla hatıra fotoğrafı çektirmesi Erdoğan, HÜRJET'in üretilen bir parçasına imzasını atması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramankazan'daki...

KAHRAMANKAZAN, ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tesisleri incelemesi

Erdoğan'ın hava araçlarında hakkında bilgi alması

Erdoğan'ın TUSAŞ çalışanlarıyla hatıra fotoğrafı çektirmesi

Erdoğan, HÜRJET'in üretilen bir parçasına imzasını atması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramankazan'daki TUSAŞ Tesisleri'nde "Milli Teknolojiler ve Yeni Yatırımlar Toplu Açılış ve Tanıtım Töreni"ne katıldı. TUSAŞ'a gelişinde, tesiste incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de üretilen ve modernizasyonu yapılan hava araçları hakkında bilgi aldı. Uçak hangarında TUSAŞ çalışanlarıyla hatıra fotoğrafı çektiren Erdoğan, HÜRJET'in üretilen bir parçasına imzasını attı.

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, TUSAŞ Tesisleri'nde incelemelerde bulundu

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, TUSAŞ Tesisleri'nde incelemelerde bulundu

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, TUSAŞ Tesisleri'nde incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Mehmetçiğimizin, polisimizin, jandarmamızın kullandığı silahları kimseye muhtaç olmadan üretmek için bu alana milli...

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 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Milli Teknolojiler ve Yeni Yatırımlar Toplu Açılış ve Tanıtım Töreni'nde konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milli Teknolojiler ve Yeni Yatırımlar Toplu Açılış ve Tanıtım Töreni"nde konuştu: (2)

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