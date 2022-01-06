Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, TUSAŞ Tesisleri'nde incelemelerde bulundu

KAHRAMANKAZAN, ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tesisleri incelemesi

Erdoğan'ın hava araçlarında hakkında bilgi alması

Erdoğan'ın TUSAŞ çalışanlarıyla hatıra fotoğrafı çektirmesi

Erdoğan, HÜRJET'in üretilen bir parçasına imzasını atması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramankazan'daki TUSAŞ Tesisleri'nde "Milli Teknolojiler ve Yeni Yatırımlar Toplu Açılış ve Tanıtım Töreni"ne katıldı. TUSAŞ'a gelişinde, tesiste incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de üretilen ve modernizasyonu yapılan hava araçları hakkında bilgi aldı. Uçak hangarında TUSAŞ çalışanlarıyla hatıra fotoğrafı çektiren Erdoğan, HÜRJET'in üretilen bir parçasına imzasını attı.