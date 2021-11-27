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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan'a geldi

AA / Enes Kaplan - Haberler | Güncel
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan'a geldi

Edinilen son dakika haberine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TRK" ile TSİ 13.50'de Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'a geldi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TRK" ile TSİ 13.50'de Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'a geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aşkabat Uluslararası Havalimanı'nda Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Çarı Gılıçov, Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçisi Togan Oral ve büyükelçilik personeli tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Aşkabat'a geldi.

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AA / Enes Kaplan - Son Dakika Haberleri

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