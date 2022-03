Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi birileri savaş açtığı zaman mı gündeme alacaksınız?

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelere seslenerek, "Şu anda Ukrayna ile ilgili gösterdiğiniz hassasiyeti lütfen Türkiye için de gösterin. Yoksa Türkiye'ye de birilerinin savaş açıp saldırdığı zaman mı Türkiye'yi gündeme alacaksınız?" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani- Sadriu ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osmani- Sadriu'yu, Türkiye'ye ilk resmi ziyareti nedeniyle misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyduğunu belirterek, Osmani- Sadriu'nun Türkiye ziyaretinin, köklü tarihi, kültürel ve beşeri bağlara sahip iki ülke arasındaki kardeşlik ve dayanışmanın daha da güçlendirilmesine hizmet edeceğine inandığını vurguladı. Görüşmelerde Türkiye ile Kosova arasındaki ilişkileri etraflıca değerlendirme imkanları olduğunu kaydeden Erdoğan, "Balkanlar ve Ukrayna başta olmak üzere bölgemizde yaşanan gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Siyasi ilişkilerin yanı sıra ekonomi, ticaret, enerji, savunma sanayi, kültür, eğitim, sağlık ve terörle mücadele alanlarında iş birliğimizi ilerletmek amacıyla neler yapılabileceğini istişare ettik. Kosova'nın egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve siyasi birliğine atfettiğimiz değer malumdur" diye konuştu.

"1959- 1963 Türkiye'nin biliyorsunuz maalesef Avrupa Birliği'ne üyelik sürecindeki oyalama taktiklerinin olduğu dönemlerdir. O günden bugüne maalesef Türkiye, Avrupa Birliği'ne kabul edilmedi. Şu anda tabii Ukrayna ile ilgili bir gündem oluştu ve Ukrayna'yı Avrupa Birliği'ne alma süreci. Biz kimseyi tabii 'Avrupa Birliği'ne alın, almayın' böyle bir gayretin içerisine girmeyiz. Biz kendimizden sorumluyuz. Fakat şu anda Ukrayna'yı Avrupa Birliği'ne alma gayretlerini de doğrusu takdirle karşılıyoruz. Bu güzel bir gelişmedir. Ama bu Avrupa Birliği üyelerine de ben diyorum ki; 'Acaba Türkiye'yi niçin Avrupa Birliği'ne hala almakta endişe ediyorsunuz, tereddüt ediyorsunuz veya almıyorsunuz. NATO konusunda bizim duruşumuz zaten belli. Biz genişlemesine engel olan bir ülke değiliz, tam aksine biz NATO'da da genişlemenin faydalı olacağını bugüne kadar hep savunduk. Bugün de savunuyoruz. Bu adımları atarken bunu dünya barışı için istiyoruz, dünya barışına ne denli katkıda bulunabiliriz bunun için istiyoruz. Ama Avrupa Birliği konusunda ben tekrar Avrupa Birliği üyesi ülkelere diyorum ki; şu anda Ukrayna ile ilgili gösterdiğiniz hassasiyeti lütfen Türkiye için de gösterin. Yoksa Türkiye'ye de birilerinin savaş açıp, saldırdığı zaman mı Türkiye'yi gündeme alacaksınız ' Şu anda AB üyesi ülkeler içinde savunma sanayii iş birliği yapmamız gereken ülkeler var. Bu ülkelerin birçoğu aynı zamanda NATO üyesi. NATO üyesi oldukları halde Türkiye de bir NATO üyesi, Türkiye'ye savunma sanayii iş birliğinde yaklaşmayan, uzak duran... Müttefikiz, Türkiye'ye vermeniz gereken araç gereç, mühimmat bunları niye vermiyorsunuz' Bu dayanışmamızın da gereği ama vermiyorlar. Yine bir savaş mı çıksın bunu mu bekliyorlar? Bunlar samimi değildir. NATO üyeleri de sadece laf üretiyor, AB üyeleri de laf üretiyor. Demek ki aynen Ukrayna'nın başına gelen bu tür sıkıntıları şu anda Zelenski konuşmasını yapıyor ve AB Parlamentosu'nda ayakta alkışlıyorlar. Güzel bir gelişme. Demek ki hep 'bir musibet, bin nasihatten evladır' diye bizim güzel bir sözümüz var ya hep bunları bekliyorlar. Ama Türkiye bunları beklemiyor. Türkiye her zaman duruşunu koruyan bir ülke. Her zaman mazlumun, mağdurun yanında olan bir ülke ve çağrımız hem Rusya'ya hem Ukrayna'ya bir an önce ateşler kesilsin ve gerek Rusya gerek Ukrayna burada dünya barışına güzel bir katkıda bulunsun."