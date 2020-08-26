Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'ye yönelik ameliyat yapma istekleri kursaklarında kalanlar... Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'ye yönelik ameliyat yapma istekleri kursaklarında kalanlar aradıkları fırsatı bulamayacaklardır" "Bin yıldır bu topraklarda kök salan kardeşlik, muhabbet tüm kışkırtmalara rağmen sökülemedi bundan böyle de sökülemeyecektir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'ye yönelik ameliyat yapma istekleri kursaklarında kalanlar aradıkları fırsatı bulamayacaklardır" "Bin yıldır bu topraklarda kök salan kardeşlik, muhabbet tüm kışkırtmalara rağmen sökülemedi bundan böyle de sökülemeyecektir" Kaynak: İHA