Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'ye yönelik ameliyat yapma istekleri kursaklarında kalanlar...
Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'ye yönelik ameliyat yapma istekleri kursaklarında kalanlar aradıkları fırsatı bulamayacaklardır" "Bin yıldır bu topraklarda kök salan kardeşlik, muhabbet tüm kışkırtmalara rağmen sökülemedi bundan böyle de sökülemeyecektir"
26.08.2020 13:26 | Son Güncelleme: 26.08.2020 13:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'ye yönelik ameliyat yapma istekleri kursaklarında kalanlar aradıkları fırsatı bulamayacaklardır"
"Bin yıldır bu topraklarda kök salan kardeşlik, muhabbet tüm kışkırtmalara rağmen sökülemedi bundan böyle de sökülemeyecektir"
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Kaynak: İHA