Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin üreteceği aşıyı, tüm insanlığın hizmetine sunacağız"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin üreteceği aşıyı, tüm insanlığın hizmetine sunacağız"

21.11.2020 18:17 | Son Güncelleme: 21.11.2020 18:21
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika politika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi'nde konuştu.

Video konferans yöntemiyle yapılan G20 Liderler Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Salgınla mücadeleyi iş birliği ve dayanışma olmadan başarıya ulaştırmamız mümkün değildir. Salgın sürecinde dayanışma ve yardımlaşma konusunda dünya, gelişmiş ülkeler başta olmak üzere, maalesef iyi bir imtihan veremedi. Türkiye olarak 156 ülke ve 9 uluslararası kuruluşa yardım sağladık. Almanya'daki iki Türk bilim insanının ürettiği aşıya dair ümit verici haberleri sevinçle takip ediyoruz. Ancak burada bir hususa dikkat edilmesi gerekiyor. Geliştirilen aşılar mevcut adaletsizlikleri daha da derinleştirmek yerine insanlığın ortak malı olarak kullanıma sunulmalıdır. Bu çerçevede G20 Platformu aşıya herkesin uygun maliyetli ve hakkaniyetli erişimini güvence altına alacak mekanizmaları hazırlamalı ve işletmelidir. Türkiye olarak biz de toplam 16 aşı çalışmamıza bu anlayışla yaklaşıyoruz. Türkiye'nin üreteceği aşıyı inşallah tüm insanlığın hizmetine sunacağız" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'yi, faiz, enflasyon, kur sarmalından çıkarmamız şarttır'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'yi, faiz, enflasyon, kur sarmalından çıkarmamız şarttır"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'yi, faiz, enflasyon, kur sarmalından çıkarmamız şarttır'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'yi, faiz, enflasyon, kur sarmalından çıkarmamız şarttır"
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amacımız vatandaşımıza eziyet etmek değil, sağlığını korumaktır
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amacımız vatandaşımıza eziyet etmek değil, sağlığını korumaktır

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Nikol Paşinyan Alaattin Çakıcı
Magazin Alişan Mert Fırat Şafak Sezer Aydemir Akbaş
Spor Ozan Tufan Cenk Tosun Samet Aybaba Gökhan Gönül Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kasım Çocuk Medya Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin üreteceği aşıyı, tüm insanlığın hizmetine sunacağız" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.11.2020 18:21:36. #1.15#
title