Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin en büyük demiryolu modernizasyon yatırımı"
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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin en büyük demiryolu modernizasyon yatırımı"

01.11.2020 16:12 | Son Güncelleme: 01.11.2020 16:27
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Samsun-Sivas Rehabilitasyon Projesi, Türkiye'nin en büyük demiryolu modernizasyonu yatırımıdır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Samsun-Sivas Rehabilitasyon Projesi, Türkiye'nin en büyük demiryolu modernizasyonu yatırımıdır. Toplam tutarı 350 milyon euroyu bulan bu yatırımın 153 milyon euroluk kısmı AB hibe fonlarından karşılanmıştır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun-Sivas demiryolu hattı modernizasyonunun tamamlanması dolayısıyla düzenlenen törene katıldı. Samsun Garı'nda düzenlenen törende konuşan Erdoğan, "Samsun-Sivas Rehabilitasyon Projesi, Türkiye'nin en büyük demiryolu modernizasyonu yatırımıdır. Toplam tutarı 350 milyon euroyu bulan bu yatırımın 153 milyon euroluk kısmı AB hibe fonlarından karşılanmıştır. Samsun-Sivas arasındaki 431 kilometrelik demiryolu hattı tüm alt yapısı ve üst yapısıyla birlikte yenilendi. 42 adet tarihi köprüden 17'sinde güçlendirme yapılarak, tarihi köprülerin tamamı restore edildi. 37 adet köprü yıkılarak yeniden inşa edildi, 121 adet hemzemin geçidin güvenliği sağlandı. Samsun-Sivas arasında 8 saat 50 dakika olan seyahat süresi, 5 saat 45 dakikaya düştü" diye konuştu.

Konuşmanın ardından modernizasyonu tamamlanan Samsun-Sivas demiryolu hattı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açıldı. - SAMSUN

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'nin en büyük demiryolu modernizasyon yatırımı'
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'nin en büyük demiryolu modernizasyon yatırımı'
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'nin en büyük demiryolu modernizasyon yatırımı'
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'nin en büyük demiryolu modernizasyon yatırımı'
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'nin en büyük demiryolu modernizasyon yatırımı'
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'nin en büyük demiryolu modernizasyon yatırımı'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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