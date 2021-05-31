Son Dakika | Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
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Son Dakika | Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son Dakika | Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizi ve milletimizi sahte gündemlerin kıskacına hapsetmek isteyenlere eyvallah etmedik, etmeyeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizi ve milletimizi sahte gündemlerin kıskacına hapsetmek isteyenlere eyvallah etmedik, etmeyeceğiz."

(Çamlıca Kulesi eleştirisi) "Birileri sembol olarak görmeyebilir ama bilesiniz ki Çamlıca Kulesi bu asrın en sembol eserlerinden birisidir."

"Türkiye milli gelirine oranla halkına en etkin, yaygın ve yüksek tutarlı destekleri sağlayan ülkelerin başında gelmektedir."

"Salgın tedbirleri sebebiyle bu yıl seyircisiz oynanan Süper Lig'i, inşallah önümüzdeki sezonda tribünleri coşkuyla dolduracak olan taraftarımızla birlikte gerçekleştirmeyi ümit ediyoruz."

"İnşallah kendi aşımıza da yıl bitmeden kavuşmuş olacağız."

"Haziran ayı boyunca sokağa çıkma sınırlamaları hafta içi ve cumartesi günü akşam 22.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında uygulanmaya devam edecektir."

"Açık ve kapalı alanlardaki nikah ve düğün törenleri 1 Haziran'dan itibaren yapılabilecek."

"Restoran, kafe gibi yeme içme yerlerinde saat 07.00-21 arasında masaya servis yapılabilecek."

"Temmuz ayında bu kısıtlama süreleri ve günleri, vaka ve vefat sayılarındaki değişim, aşılamada kat edilen mesafeye göre yeniden belirlenecektir."

"Üniversitelerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül itibarıyla başlayacaktır."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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