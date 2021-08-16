Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, kendi ülkelerine yabancıların gözünden bakan özgüven yoksunlarına rağmen ekonomide, tarımda, ticarette başarı...

Son dakika gündem haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, kendi ülkelerine yabancıların gözünden bakan özgüven yoksunlarına rağmen ekonomide, tarımda, ticarette başarı çıtasını daha yükseğe taşımaktadır.