Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, kendi ülkelerine yabancıların gözünden bakan özgüven yoksunlarına rağmen ekonomide, tarımda, ticarette başarı...
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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, kendi ülkelerine yabancıların gözünden bakan özgüven yoksunlarına rağmen ekonomide, tarımda, ticarette başarı...

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye, kendi ülkelerine yabancıların gözünden bakan özgüven yoksunlarına rağmen ekonomide, tarımda, ticarette başarı...
Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, kendi ülkelerine yabancıların gözünden bakan özgüven yoksunlarına rağmen ekonomide, tarımda, ticarette başarı çıtasını daha yükseğe taşımaktadır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, kendi ülkelerine yabancıların gözünden bakan özgüven yoksunlarına rağmen ekonomide, tarımda, ticarette başarı çıtasını daha yükseğe taşımaktadır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp

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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, kendi ülkelerine yabancıların gözünden bakan özgüven yoksunlarına rağmen ekonomide, tarımda, ticarette başarı... - Haberler
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