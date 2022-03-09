Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye-İsrail ilişkilerinin gelişmesi ve güçlenmesi ülkelerimiz açısından olduğu kadar bölgesel istikrar ve barış için de...
AA - Merve Yıldızalp - Güncel
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Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye-İsrail ilişkilerinin gelişmesi ve güçlenmesi ülkelerimiz açısından olduğu kadar bölgesel istikrar ve barış için de büyük bir öneme sahiptir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye- İsrail ilişkilerinin gelişmesi ve güçlenmesi ülkelerimiz açısından olduğu kadar bölgesel istikrar ve barış için de büyük bir öneme sahiptir."
AA / Merve Yıldızalp - Güncel