Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Gençlik Zirvesi'nde konuştu: (2)

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlerle her buluşmasında, her sohbetinde ülkenin geleceğine dair umutlarının daha da arttığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlerle her buluşmasında, her sohbetinde ülkenin geleceğine dair umutlarının daha da arttığını belirtti.

Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Gençlik Zirvesi'nde konuşma yaptı.

Sivil toplum kuruluşlarının programlarına katılmanın yanında bir süredir Türkiye'nin dört bir yanından farklı görüşten, meslekten ve eğitim düzeyinden gençleri Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde ağırladıklarını dile getiren Erdoğan, önceki hafta üçüncüsünü gerçekleştirdikleri Kütüphane Söyleşileriyle hem gençleri dinlediklerini hem ülke meselelerini konuştuklarını hem de Türkiye'nin geleceğine dair karşılıklı hayalleri paylaştıklarını söyledi.

Şimdiye kadar siyasetten dış politikaya, savunma sanayisinden Türkiye'nin uzay çalışmalarına, spordan teknolojiye, akademiden enerjiye uzanan çok geniş bir yelpazede gençlerle fikir teatisinde bulunduklarını belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"Diyarbakırlı genç bir kardeşimiz Yusuf, onun davetine icabetle en son buluşmamızı yine 81 vilayetimizden misafirimizle Diyarbakır Suriçi'nde gerçekleştirdik. Bir sonraki buluşmamızı inşallah Erzurumlu gençlerimizle yapmayı planlıyoruz. Ardından Kahramanmaraş. Arka arkaya devam edecek. Önümüzdeki dönemde gerek il ziyaretleri gerek kütüphanedeki bu teati gerekse diğer etkinlikler vasıtasıyla gençlerimizle bir araya gelip hasbihal etmeyi sürdüreceğiz. Çünkü gençlerle her buluşmamızda, her sohbetimizde hamdolsun bu ülkenin geleceğine dair umutlarımız daha da artıyor."

Erdoğan, salonda bulunan bir gencin "Bu gençlik sizi çok seviyor." sözlerine "Aynı şekilde ben de gençlerimizi çok seviyorum." karşılığını verdi.

"Bizim gençlerimiz okuyor, araştırıyor, Türkiye ve dünyayı takip ediyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu toplantılar vesilesiyle millet olarak ufku ve vizyonu açık pırıl pırıl gençlere sahip olunduğunun bir kez daha görüldüğünü vurguladı.

"Ne diyorlar? 'Ne olacak bu gençlerin hali' diyerek sürekli şikayet edenlere inat bizim gençlerimiz okuyor, araştırıyor, Türkiye ve dünyayı takip ediyor." diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Gençlerimiz, büyüyen ve güçlenen bir ülkenin vatandaşları olduklarının bilinciyle geleceğe kendilerini en güzel şekilde hazırlıyor. Her açıdan daha donanımlı, özgüven ve ahlak sahibi, üstadın ifadesiyle 'Dava taşını gediğine koyacak' bir gençlik geliyor. Kendilerine güvendiğimiz gençlerimizin başarı grafiği sanattan spora, bilimden teknolojiye kadar her alanda giderek yükseliyor. Uluslararası spor müsabakalarında genç sporcularımız daha önce sınırlı varlık gösterdiğimiz branşlarda bile zirveyi artık kimseye kaptırmıyor. Sadece haziran ayında sporcularımızın uluslararası müsabakalarda elde ettikleri madalyanın sayısı hamdolsun 54'ü geçti. Ülkemizi dünyada başarıyla temsil eden sporcularımız arasında devletin koruması ve bakımı altında olan 14 evladımız da bulunuyor. Devletimizin sahip çıktığı bu gençlerimiz sporun yanı sıra sanat ve bilimde de kendilerinden söz ettiriyor. Türkiye Gençlik Sivil Toplum Kuruluşları Platformu'nun yapmış olduğu saha araştırmaları da ön yargıların ve dayatmaların ötesinde ülkemizde hamdolsun çok farklı bir gençlik olduğunu açıkça gösteriyor."

Erdoğan, Türkiye'nin Gençleri 2020 Araştırması'nın 34 ilden 8 bin 200 genci kapsaması ve sonuçları itibarıyla ufuk açıcı bir çalışma olduğunu, kendileri ve gençlerle ilgili faaliyet yürüten gönüllü kuruluşlar için de yol gösterici mahiyeti bulunduğunu söyledi.

Gençlerin aileye, ailevi değerlere sahip çıkmalarının, gelecekle ilgili ümitvar olmalarının, bu topraklara ve bağrından çıktıkları millete aidiyetlerinin güçlü olmasının son derece önemli olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Bu tablo bize Türkiye'nin gençlerinin çoğu zaman onlar adına ahkam kesenlerden çok daha doğru, çok daha sağduyulu bir şekilde hayatını, ülkesini ve dünyayı okuduğuna işaret ediyor. Ben sizlerden ümitliyim ve sizler evelallah ülkemizin geleceğini farklı şekilde hem inşa hem de ihya edeceksiniz." dedi.

"Gençlerin enerjisini siyasete daha da fazlasıyla yükselttik"

Fikir dünyasının öncülerinden merhum Nurettin Topçu'nun "Gençlik geleceğin tohumudur. Bu tohumun özüne bakarak yarınımızı keşfetmek müşkül olmayacaktır." dediğini ifade eden Erdoğan, gençliğin bir ülke ve milletin aydınlık yarınlarının teminatı olduğunu belirtti.

Gençlerine sahip çıkan, gençlerine değer veren ve yatırım yapan toplumların geleceklerine de güvenle baktığına işaret eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Gençlerini ihmal eden, daha kötüsü gençlerine sırtını dönen milletlerin ise bugünü de istikbali de karanlıktır. Bizler bu anlayışla son 19 yıldır halkımızın tamamıyla birlikte gençlerimiz için de çalıştık, çabaladık. Eğitim altyapısını güçlendirmekten burslara, barınmadan teknoloji ve spora, istihdamdan destek ve teşvik paketlerine kadar sizler için pek çok adım attık. Türkiye genelinde 9 olan gençlik merkezi sayısını 374'e ulaştırdık. Spor tesisi sayımızı 1575'ten aldık, iki kattan fazla artırarak 3 bin 915'e çıkardık. Mahallelerimize toplam 2 bin 754 adet futbol ve voleybol sahaları kurduk. Yükseköğrenim yurt yatak kapasitemizi 182 binden 700 bine taşıdık. Üniversite sayımızı 76'dan aldık 207'ye yükselttik. Yükseköğrenim burs ve kredi tutarını lisans öğrencileri için göreve geldiğim zaman 45 liradan 600 liraya, yüksek lisans öğrencileri için aylık 90 liradan 1300 liraya, doktora öğrencileri için ise aylık 135 liradan 1950 liraya kadar biz çıkardık. Bürokrasiden siyasete, karar alma mekanizmalarında gençlerimizin önünü açtık."

Erdoğan, milletvekili seçilme yaşını önce 30'dan 25'e indirdiklerini, daha sonra 18'e düşürdüklerini, bugün hem partide hem Mecliste hem kabinede hem de yakın çalışma arkadaşları arasında gençlerin büyük bir sorumluluk üstlendiğini vurgulayarak, "Onun için gençler, durmak yok yola devam." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin siyasi, ekonomik, ticari ve kültürel hayatında gençlerin katkısının, varlığının giderek daha çok hissedildiğine dikkati çeken Erdoğan, "İnşallah sizlerin gayretleriyle sizlerin çalışmalarıyla gelecekte daha büyük başarılara imza atacak, çok daha iyi bir konumda olacağız." dedi.

"Tek bir gencimizin dahi heba olmasına gönlümüz razı değildir"

Erdoğan, Türkiye'nin son 35 yıldır binlerce evladını bölücü teröre kurban verdiğini, bir dönem en parlak çocuklarını FETÖ'ye kaptırdığını, ideolojik kavgalarda gencecik evlatlarını kaybetmiş bir toplum olduklarını belirtti.

Erdoğan, "Tek bir gencimizin dahi heba olmasına, terörün vahşi dişlileri arasında yitip gitmesine gönlümüz razı değildir. Hangi sebeple olursa olsun, ulaşamadığımız, elinden tutamadığımız her bir gencimizin mesuliyetini yüreğimizde taşıyoruz. Gençlerin kanı üzerinden, kendilerine ikbal devşirmeye çalışanlara 19 yıldır fırsat vermedik, inşallah bundan sonra da fırsat vermeyeceğiz. Bugün bu salonda oluşan kardeşlik iklimini en batıdan en doğuya ülke sathında tesis etmek için tüm gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz." dedi.

Erdoğan, gençlerden sadece hedeflerine odaklanmalarını, ülke, millet ve kendileri için hayal kurmaya devam etmelerini isteğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Lütfen ne kendine ne de milletine faydası olan muhterislerin hayallerinizi çalmasına, cesaretinizi kırmasına, enerjinizi heba etmesine izin vermeyin. Her biriniz inşallah çok büyük sorumluluklar üstlenecek, önemli görevlere gelecek, ülkemize aşkla şevkle hizmet edeceksiniz. Bilimde, sanatta, sporda, inovasyonda, teknolojide çığır açacak projelere inşallah sizler imza atacaksınız. Bizden devralacağınız emaneti yine sizler çok daha yukarılara taşıyacaksınız. Sizlerden sabırla yılmadan ve yorulmadan inandığınız değerler uğrunda mücadele etmenizi bekliyorum. Aklınızla inancınızla ahlakınızla vicdanınızla birikiminizle kabiliyetinizle çalışkanlığınızla mücadeleye devam ettiğiniz müddetçe üstesinden gelemeyeceğiniz hiçbir zorluğun, aşamayacağınız hiçbir engelin olmadığına ben inanıyorum. 'Kim var' diye seslenilince, sağına ve soluna bakmadan fert fert 'Ben varım' cevabını verici, işte bu gençlik bizim hem umudumuz hem gurur kaynağımızdır.

Çanakkale Zaferi'nden 15 Temmuz destanına kadar her yerde siz vardınız, inşallah bundan sonraki tüm destanları da siz yazacaksınız. Malazgirt'ten Söğüt'e, İstanbul'un fethinden Cumhuriyet'in kuruluşuna kadar tarihimizin tüm dönüm noktalarında yine siz vardınız, inşallah bundan sonraki tüm zaferlerimizin altında da sizin imzanız olacaktır, hiç şüpheniz olmasın. Dün kılıçla yol açan sizlerdiniz, dün kalemle medeniyet inşa eden sizlerdiniz, yarın bilgisayarla geleceğin kodlarını yazan da inşallah sizler olacaksınız. Çünkü sizler bu medeniyetin çocuklarısınız, çünkü sizler bu milletin evlatlarısınız, çünkü sizler bu toprakların gençlerisiniz. Sizler hem bizim hem ailenizin istikbalisiniz, umudusunuz. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Türkiye Gençlik Zirvesi'nin ülkemizdeki tüm gençler için hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum."

Programdan notlar

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, Türkiye Gençlik STK'leri Platformu'nun (TGSP) anlatıldığı video gösterimi yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından TGSP tarafından düzenlenen, toplumsal bir problemin çözümüne katkı sağlamayı amaçlayan ve kar amacı gütmeyen üç projenin ödüllendirildiği Türkiye Gençlik Zirvesi Ödülleri'nde dereceye girenlere ödüllerini verdi.

Gençler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin temsili anahtarını hediye etti.

Programa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile TGSP Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Terzi katıldı.

(Bitti)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Şensoy Boztepe