Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye ekonomisi, salgın şartlarını ve daha önce yaşadığı kimi sıkıntıları hızla geride bırakarak hak ettiği yere doğru... - Haberler
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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye ekonomisi, salgın şartlarını ve daha önce yaşadığı kimi sıkıntıları hızla geride bırakarak hak ettiği yere doğru...

AA / Kemal Karadağ - Haberler | Güncel
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye ekonomisi, salgın şartlarını ve daha önce yaşadığı kimi sıkıntıları hızla geride bırakarak hak ettiği yere doğru hızla yol alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye ekonomisi, salgın şartlarını ve daha önce yaşadığı kimi sıkıntıları hızla geride bırakarak hak ettiği yere doğru hızla yol alıyor."

AA / Kemal Karadağ - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'nin adalet ve kalkınma başarısının sırrı, devletin milletle beraber yol yürümesi, yol boyunca da kendini sürekli...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin adalet ve kalkınma başarısının sırrı, devletin milletle beraber yol yürümesi, yol boyunca da kendini sürekli...

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikan CBS kanalına mülakat verdi: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikan CBS kanalına mülakat verdi: (1)
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Haber: Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye ekonomisi, salgın şartlarını ve daha önce yaşadığı kimi sıkıntıları hızla geride bırakarak hak ettiği yere doğru... - Haberler
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