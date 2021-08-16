Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye bir taraftan ayağına vurulan prangaları parçalarken, diğer taraftan özellikle üretim ve ihracatta dünyada artık yeni...
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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye bir taraftan ayağına vurulan prangaları parçalarken, diğer taraftan özellikle üretim ve ihracatta dünyada artık yeni...

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye bir taraftan ayağına vurulan prangaları parçalarken, diğer taraftan özellikle üretim ve ihracatta dünyada artık yeni...
Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye bir taraftan ayağına vurulan prangaları parçalarken, diğer taraftan özellikle üretim ve ihracatta dünyada artık yeni bir lige yükseliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye bir taraftan ayağına vurulan prangaları parçalarken, diğer taraftan özellikle üretim ve ihracatta dünyada artık yeni bir lige yükseliyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım

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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye bir taraftan ayağına vurulan prangaları parçalarken, diğer taraftan özellikle üretim ve ihracatta dünyada artık yeni... - Haberler
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