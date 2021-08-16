Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye bir taraftan ayağına vurulan prangaları parçalarken, diğer taraftan özellikle üretim ve ihracatta dünyada artık yeni...

Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye bir taraftan ayağına vurulan prangaları parçalarken, diğer taraftan özellikle üretim ve ihracatta dünyada artık yeni bir lige yükseliyor.