Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye askeri varlığıyla sadece Katar'ın değil, bütün Körfez bölgesinin...
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Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye askeri varlığıyla sadece Katar'ın değil, bütün Körfez bölgesinin...

08.10.2020 09:21 | Son Güncelleme: 08.10.2020 09:21
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye askeri varlığıyla sadece Katar'ın değil, bütün Körfez bölgesinin istikrarına ve barışına hizmet etmektedir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye askeri varlığıyla sadece Katar'ın değil, bütün Körfez bölgesinin istikrarına ve barışına hizmet etmektedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş

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