Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye askeri varlığıyla sadece Katar'ın değil, bütün Körfez bölgesinin...

Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye askeri varlığıyla sadece Katar'ın değil, bütün Körfez bölgesinin istikrarına ve barışına hizmet etmektedir.