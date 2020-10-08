Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye askeri varlığıyla sadece Katar'ın değil, bütün Körfez bölgesinin...
08.10.2020 09:21 | Son Güncelleme: 08.10.2020 09:21
Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye askeri varlığıyla sadece Katar'ın değil, bütün Körfez bölgesinin istikrarına ve barışına hizmet etmektedir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye askeri varlığıyla sadece Katar'ın değil, bütün Körfez bölgesinin istikrarına ve barışına hizmet etmektedir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş