Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, akıllı telefon üreticileri için bölgenin üretim üssü"
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Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, akıllı telefon üreticileri için bölgenin üretim üssü"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye, akıllı telefon üreticileri için bölgenin üretim üssü'

Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Xiaomi ve Salcomp ortaklığında İstanbul Avcılar'da kurulan akıllı telefon üretim tesisinin açılış törenine gönderdiği yazılı mesajda, "Xiaomi ve iş ortağı Salcomp'un yaklaşık 30 milyon Dolarlık yatırımla, 14 bin metrekare arazi üzerinde kurduğu bu fabrika,...

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Xiaomi ve Salcomp ortaklığında İstanbul Avcılar'da kurulan akıllı telefon üretim tesisinin açılış törenine gönderdiği yazılı mesajda, "Xiaomi ve iş ortağı Salcomp'un yaklaşık 30 milyon Dolarlık yatırımla, 14 bin metrekare arazi üzerinde kurduğu bu fabrika, yıllık 5 milyon üretim kapasitesiyle 2 bin kişiye de istihdam sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Xiaomi ve Salcomp ortaklığında İstanbul Avcılar'da kurulan akıllı telefon üretim tesisinin açılış törenine yazılı bir mesaj gönderdi. Xiaomi ve Salcomp ortaklığında kurulan üretim tesisinin hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün dünya devlerinin yatırımlarında ülkemizi tercih etmesinin gerisinde, Türkiye'nin girişimci dostu yatırım ikliminin önemli payı bulunuyor. Ayrıca ülkemiz, dinamik ve nitelikli iş gücü, geniş iç ve bölgesel pazarlara ulaşım imkanı, stratejik konumu ve yaygın teşvik sistemi ile uluslararası yatırımcılar için çok ciddi fırsatlar sunuyor. Yatırım ortamını daha da iyileştirmeye yönelik ekonomi reform paketimizin hayata geçmesi ve salgının etkilerinin hafiflemesiyle bu ivmenin giderek artacağına inanıyorum. Yıllık 10 milyonun üzerinde cep telefonu satışının gerçekleştiği; Avrupa, Rusya ve Ortadoğu pazarlarının birleşme noktası Türkiye, akıllı telefon üreticileri için bölgenin üretim üssü olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Xiaomi ve iş ortağı Salcomp'un yaklaşık 30 milyon Dolarlık yatırımla, 14 bin metrekare arazi üzerinde kurduğu bu fabrika, yıllık 5 milyon üretim kapasitesiyle 2 bin kişiye de istihdam sağlayacaktır. Dünyanın Kovid-19 salgını sebebiyle sancılı günler yaşadığı bir dönemde, sizlerin şahsında Türkiye'ye güvenen, ülkemizin potansiyeline ve geleceğine inanan tüm yatırımcılara şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Bu vesileyle, ülkemize yatırım yapan tüm firmaların Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerini Türkiye'de kurma noktasındaki taleplerine açık olduğumuzu ifade etmek istiyorum." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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