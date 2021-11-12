Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türk Konseyi) Konseyimizin adı artık Türk Devletleri Teşkilatı'dır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ürk Konseyi Devlet Başkanları Zirvesi'nin kapanışında konuştu.

(2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi Devlet Başkanları Zirvesi'nin kapanışında konuştu:

"Salgın döneminde imkanlarımızı paylaşarak Türk dünyası olarak bir ve beraber olduğumuzu bir kez daha gösterdik."

"(Türk Konseyi) Konseyimizin adı artık Türk Devletleri Teşkilatı'dır."

"Yeni adımız ve yapımız Türk Devletleri Teşkilatı'yla bundan sonra daha hızlı, özellikle ısrarla kök salacak, büyüyecek, gelişecek ve serpileceğiz."

"Zirve toplantımızda teşkilatımızın gelecek perspektifini çizen Türk Dünyası 2040 Vizyonu Belgesi'ni de kabul ettik."

"Medeniyetin beşiği olan Türkistan coğrafyası yeniden tüm insanlık için bir çekim ve aydınlanma merkezi haline gelecektir."

"Aksakalımız olarak da Binali Yıldırım Beyi bu konuda teklif ettik, kabul gördü ve Türkiye'nin aksakalı olarak buradaki hizmetlerini sürdürecek."

"Bugün burada verdiğimiz fotoğrafı, Türk Dünyası olarak aramızdaki ebedi ve ezeli kardeşliğin yeni bir nişanesi olarak değerlendiriyoruz."

"Kimse Türk Devletleri Teşkilatından rahatsız olmamalı, kadim tarihi ve insani ilişkiler üzerinde yükselen bu hasbi yapının parçası olmaya çalışmalıdır."