Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Konseyi binası açılışına katılıyor - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Konseyi binası açılışına katılıyor

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Konseyi binası açılışına katılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sultanahmet'te Türk Konseyi binası açılışına katılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sultanahmet'te Türk Konseyi binası açılışına katılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türk Konseyi Sekretaryası Merkez Binası Açılış programına katılmak üzere Sultanahmet'e geldi. Programa Erdoğan'ın yanı sıra Türk Konseyi üyesi ülkelerin devlet başkanları, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve davetliler katıldı. Düzenlenen programın ardından Türk Konseyi üyesi ülkelerin bayraklarının göndere çekileceği öğrenildi. Açılışın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberinde devlet başkanlarının Türk Konseyi Devlet Başkanları 8'inci Zirvesi'ne katılmak üzere Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na hareket edecek.

(Caner Sönmez - İsmet Aktaş/İHA)

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Konseyi binası açılışına katılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Konseyi binası açılışına katılıyor

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