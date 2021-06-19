Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Turizmde asıl hedefimiz 2019'daki 52 milyonluk turist sayısını en kısa sürede yeniden yakalayıp ardından 70 milyon rakamına...
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Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Turizmde asıl hedefimiz 2019'daki 52 milyonluk turist sayısını en kısa sürede yeniden yakalayıp ardından 70 milyon rakamına...

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... AK Parti Antalya İl Teşkilatı toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANTALYA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Antalya İl Teşkilatındaki programda konuştu.

AK Parti Antalya İl Teşkilatı toplantısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANTALYA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Antalya İl Teşkilatındaki programda konuştu. (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Turizmde asıl hedefimiz 2019'daki 52 milyonluk turist sayısını en kısa sürede yeniden yakalayıp ardından 70 milyon rakamına doğru yürümektir."

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Turizmde asıl hedefimiz 2019'daki 52 milyonluk turist sayısını en kısa sürede yeniden yakalayıp ardından 70 milyon rakamına...
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Turizmde asıl hedefimiz 2019'daki 52 milyonluk turist sayısını en kısa sürede yeniden yakalayıp ardından 70 milyon rakamına...
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Turizmde asıl hedefimiz 2019'daki 52 milyonluk turist sayısını en kısa sürede yeniden yakalayıp ardından 70 milyon rakamına...
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Turizmde asıl hedefimiz 2019'daki 52 milyonluk turist sayısını en kısa sürede yeniden yakalayıp ardından 70 milyon rakamına...

Kaynak: Anadolu Ajansı

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Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Turizmde asıl hedefimiz 2019'daki 52 milyonluk turist sayısını en kısa sürede yeniden yakalayıp ardından 70 milyon rakamına... - Haberler
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