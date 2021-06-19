Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Turizmde asıl hedefimiz 2019'daki 52 milyonluk turist sayısını en kısa sürede yeniden yakalayıp ardından 70 milyon rakamına...
Son dakika haber... AK Parti Antalya İl Teşkilatı toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANTALYA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Antalya İl Teşkilatındaki programda konuştu.
AK Parti Antalya İl Teşkilatı toplantısı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANTALYA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Antalya İl Teşkilatındaki programda konuştu. (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Turizmde asıl hedefimiz 2019'daki 52 milyonluk turist sayısını en kısa sürede yeniden yakalayıp ardından 70 milyon rakamına doğru yürümektir."
Kaynak: Anadolu Ajansı