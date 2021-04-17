Son dakika! CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TURGUT ÖZAL'IN ANMASINA KATILIYOR
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika! CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TURGUT ÖZAL'IN ANMASINA KATILIYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle kabri başında anılıyor.

Hafta sonu için kritik uyarı! Sahra Çölü'nden gelen toz bulutu tüm ülkeyi etkisi altına alacak
Hafta sonu için kritik uyarı! Sahra Çölü'nden gelen toz bulutu tüm ülkeyi etkisi altına alacak
İbrahim Kalın'ın şarkısında imzası bulunan Erkan Oğur, linçlerden sonra ilk kez konuştu
İbrahim Kalın'ın şarkısında imzası bulunan Erkan Oğur, linçlerden sonra ilk kez konuştu

İstanbul DHA - 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle kabri başında anılıyor.

Turgut Özal'ın ölümünün özerinden 28 yıl geçti. Özal, bugün Topkapı'daki Anıt Mezar'da düzenlenen törenle anılıyor.

Törene, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanısıra Özal ailesi üyeleri ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali

Yerlikaya ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da katılıyor.

Son dakika! CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TURGUT ÖZAL'IN ANMASINA KATILIYOR
Son dakika! CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TURGUT ÖZAL'IN ANMASINA KATILIYOR
Son dakika! CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TURGUT ÖZAL'IN ANMASINA KATILIYOR
Son dakika! CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TURGUT ÖZAL'IN ANMASINA KATILIYOR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Devlet Bahçeli Vladimir Putin Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Esra Erol Demet Akalın Caner Cindoruk İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika! CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TURGUT ÖZAL'IN ANMASINA KATILIYOR
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.4.2021 14:53:44. #1.14#

title