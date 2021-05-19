Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm yurtta okunan İstiklal Marşı'na eşlik etti

Son dakika gündem haberi... CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle tüm yurtta aynı anda okunan İstiklal Marşı'na eşlik etti.