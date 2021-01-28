Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "TÜBİTAK Kovid-19 Türkiye Platformu ile bilim seferberliği başlattık"
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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "TÜBİTAK Kovid-19 Türkiye Platformu ile bilim seferberliği başlattık"

28.01.2021 14:39 | Son Güncelleme: 28.01.2021 14:47

Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'ne katıldı. (7)

TÜBİTAK Kovid-19 Türkiye Platformu ile bilim seferberliği başlattık. 436 araştırmacımız, aşı ve ilaç geliştirme odaklı 17 proje yürütüyor."

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'TÜBİTAK Kovid-19 Türkiye Platformu ile bilim seferberliği başlattık'
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'TÜBİTAK Kovid-19 Türkiye Platformu ile bilim seferberliği başlattık'
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'TÜBİTAK Kovid-19 Türkiye Platformu ile bilim seferberliği başlattık'
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'TÜBİTAK Kovid-19 Türkiye Platformu ile bilim seferberliği başlattık'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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