Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, tribündeki yerini aldı
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Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, tribündeki yerini aldı

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, tribündeki yerini aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Son dakika gündem haberine göre Azerbaycan ziyaretine dün başlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye - Galler mücadelesi öncesinde Bakü Olimpiyat Stadı'na gelerek tribündeki yerini aldı.

Azerbaycan ziyaretine dün başlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye - Galler mücadelesi öncesinde Bakü Olimpiyat Stadı'na gelerek tribündeki yerini aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye - Galler mücadelesini izlemek üzere Bakü Olimpiyat Stadı'na geldi. Azerbaycan ziyareti için dün bu ülkeye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Takım'ı yalnız bırakmadı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte Bakü Olimpiyat Stadı'na gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tribünde UEFA Başkanı Aleksander Ceferin eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in eşi Mihriban Aliyeva da tribünden mücadeleyi takip etti.

(Bozhan Memiş - Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu/ İHA) -

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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