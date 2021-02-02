Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Trafik Medya Ödülleri Programı'na katıldı - Ödül töreni
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Trafik Medya Ödülleri Programı'na katıldı - Ödül töreni

02.02.2021 15:49 | Son Güncelleme: 02.02.2021 15:57

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı ile Trafik Medya Yüzlerinin Tanıtımı ve Trafik Medya Ödülleri Programı"na katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı ile Trafik Medya Yüzlerinin Tanıtımı ve Trafik Medya Ödülleri Programı"na katıldı. (9)

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Trafik Medya Ödülleri Programı'na katıldı - Ödül töreni
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Trafik Medya Ödülleri Programı'na katıldı - Ödül töreni
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Trafik Medya Ödülleri Programı'na katıldı - Ödül töreni
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Trafik Medya Ödülleri Programı'na katıldı - Ödül töreni

Kaynak: Anadolu Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mustafa Destici Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Ali Sunal Didem Kınalı Jason Statham Neslihan Atagül
Spor Ali Koç Erol Bulut Fatih Terim Hakan Kutlu Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Darbe İzmir Milli Myanmar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Trafik Medya Ödülleri Programı'na katıldı - Ödül töreni - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.2.2021 15:57:03. #1.15#
title