Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Topraklarından kaçan ve ülkemize sığınmakta olan insanlara biz kapılarımızı kontrollü olarak devamlı açtık ve geri...
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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Topraklarından kaçan ve ülkemize sığınmakta olan insanlara biz kapılarımızı kontrollü olarak devamlı açtık ve geri...

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Topraklarından kaçan ve ülkemize sığınmakta olan insanlara biz kapılarımızı kontrollü olarak devamlı açtık ve geri...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Topraklarından kaçan ve ülkemize sığınmakta olan insanlara biz kapılarımızı kontrollü olarak devamlı açtık ve geri gönderilmesi gerekenleri de ülkelerine geri gönderdik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Topraklarından kaçan ve ülkemize sığınmakta olan insanlara biz kapılarımızı kontrollü olarak devamlı açtık ve geri gönderilmesi gerekenleri de ülkelerine geri gönderdik" - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'nin, Avrupa'nın mülteci ambarı olmak gibi bir görevi, sorumluluğu, mecburiyeti yoktur.'
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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Topraklarından kaçan ve ülkemize sığınmakta olan insanlara biz kapılarımızı kontrollü olarak devamlı açtık ve geri... - Haberler
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