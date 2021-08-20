Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Topraklarından kaçan ve ülkemize sığınmakta olan insanlara biz kapılarımızı kontrollü olarak devamlı açtık ve geri...

Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Topraklarından kaçan ve ülkemize sığınmakta olan insanlara biz kapılarımızı kontrollü olarak devamlı açtık ve geri gönderilmesi gerekenleri de ülkelerine geri gönderdik"