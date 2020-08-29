Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Toplamda 4 milyar liralık yatırımla 4 bin vatandaşımıza doğrudan, on...
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Toplamda 4 milyar liralık yatırımla 4 bin vatandaşımıza doğrudan, on binlerce insanımızı dolaylı istihdam imkanları oluşturan şirketlerimizin her birini gönülden tebrik ediyorum.
29.08.2020 16:25 | Son Güncelleme: 29.08.2020 16:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Toplamda 4 milyar liralık yatırımla 4 bin vatandaşımıza doğrudan, on binlerce insanımızı dolaylı istihdam imkanları oluşturan şirketlerimizin her birini gönülden tebrik ediyorum."
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Kaynak: AA