Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörün hedefi olan bir müttefikin yanında durmak yerine o müttefikin mücadele ettiği terör örgütlerini tercih etmek, tarihi...

Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörün hedefi olan bir müttefikin yanında durmak yerine o müttefikin mücadele ettiği terör örgütlerini tercih etmek, tarihi bir hatadır.