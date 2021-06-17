Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörün hedefi olan bir müttefikin yanında durmak yerine o müttefikin mücadele ettiği terör örgütlerini tercih etmek, tarihi...
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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörün hedefi olan bir müttefikin yanında durmak yerine o müttefikin mücadele ettiği terör örgütlerini tercih etmek, tarihi...

Anadolu Ajansı / Enes Kaplan - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörün hedefi olan bir müttefikin yanında durmak yerine o müttefikin mücadele ettiği terör örgütlerini tercih etmek, tarihi bir hatadır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörün hedefi olan bir müttefikin yanında durmak yerine o müttefikin mücadele ettiği terör örgütlerini tercih etmek, tarihi bir hatadır."

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Terörün hedefi olan bir müttefikin yanında durmak yerine o müttefikin mücadele ettiği terör örgütlerini tercih etmek, tarihi...

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Kaplan

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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörün hedefi olan bir müttefikin yanında durmak yerine o müttefikin mücadele ettiği terör örgütlerini tercih etmek, tarihi... - Haberler
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