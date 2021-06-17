Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörün hedefi olan bir müttefikin yanında durmak yerine o müttefikin mücadele ettiği terör örgütlerini tercih etmek, tarihi...
Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörün hedefi olan bir müttefikin yanında durmak yerine o müttefikin mücadele ettiği terör örgütlerini tercih etmek, tarihi bir hatadır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörün hedefi olan bir müttefikin yanında durmak yerine o müttefikin mücadele ettiği terör örgütlerini tercih etmek, tarihi bir hatadır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Kaplan