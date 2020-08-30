Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörle mücadelemize, Akdeniz ve Ege başta olmak üzere bölgedeki hak ve...
Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörle mücadelemize, Akdeniz ve Ege başta olmak üzere bölgedeki hak ve menfaatlerimize yönelik tehditler de eklendi.
30.08.2020 17:57 | Son Güncelleme: 30.08.2020 18:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörle mücadelemize, Akdeniz ve Ege başta olmak üzere bölgedeki hak ve menfaatlerimize yönelik tehditler de eklendi."
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Kaynak: AA