Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörle mücadelemize, Akdeniz ve Ege başta olmak üzere bölgedeki hak ve... Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörle mücadelemize, Akdeniz ve Ege başta olmak üzere bölgedeki hak ve menfaatlerimize yönelik tehditler de eklendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörle mücadelemize, Akdeniz ve Ege başta olmak üzere bölgedeki hak ve menfaatlerimize yönelik tehditler de eklendi." Kaynak: AA