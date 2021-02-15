Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütünün son mensubunu etkisiz hale getirene kadar mücadeleyi sürdüreceğiz"
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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütünün son mensubunu etkisiz hale getirene kadar mücadeleyi sürdüreceğiz"

15.02.2021 15:31 | Son Güncelleme: 15.02.2021 15:39

Gelen son dakika haberlerine göre Rize 7. Olağan İl Kongre salonu ve katılımcılar Açılan pankartlar Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması RİZE - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Yenişehir Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen Rize 7.

Rize 7. Olağan İl Kongre salonu ve katılımcılar

Açılan pankartlar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması RİZE - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Yenişehir Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen Rize 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. (6)

Erdoğan: "Darbelerin, vesayetin, siyasi ve sosyal krizin Türkiye'sinden milli irade eliyle yönetim sistemini değiştiren, yeni sivil anayasasını konuşup tartışabilen bir Türkiye'ye geldik."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne bölge insanıyla ne Türkiye ile ne de evrensel insani ve ahlaki değerlerle uzaktan yakından ilgisi kalmadığı kesinleşen terör örgütünün başını tamamen ezmek boynumuzun borcu haline gelmiştir."

Erdoğan: "Parasını veren herkesin kullandığı kiralık katil sürüsüne dönüşen PKK'nın son mensubunu etkisiz hale getirene kadar mücadeleyi sürdüreceğiz"

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Terör örgütünün son mensubunu etkisiz hale getirene kadar mücadeleyi sürdüreceğiz'
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Terör örgütünün son mensubunu etkisiz hale getirene kadar mücadeleyi sürdüreceğiz'
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Terör örgütünün son mensubunu etkisiz hale getirene kadar mücadeleyi sürdüreceğiz'
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Terör örgütünün son mensubunu etkisiz hale getirene kadar mücadeleyi sürdüreceğiz'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Baytürk

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