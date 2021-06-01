Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütünün kandırdığı gençlere seslenmek istiyorum, bu kiralık katiller çetesinden bir an önce kaçıp emin ellere gelin,...
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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütünün kandırdığı gençlere seslenmek istiyorum, bu kiralık katiller çetesinden bir an önce kaçıp emin ellere gelin,...

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Terör örgütünün kandırdığı gençlere seslenmek istiyorum, bu kiralık katiller çetesinden bir an önce kaçıp emin ellere gelin,...
Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütünün kandırdığı gençlere seslenmek istiyorum, bu kiralık katiller çetesinden bir an önce kaçıp emin ellere gelin, devletimize sığının.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütünün kandırdığı gençlere seslenmek istiyorum, bu kiralık katiller çetesinden bir an önce kaçıp emin ellere gelin, devletimize sığının."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü

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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütünün kandırdığı gençlere seslenmek istiyorum, bu kiralık katiller çetesinden bir an önce kaçıp emin ellere gelin,... - Haberler
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