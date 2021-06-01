Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütünün kandırdığı gençlere seslenmek istiyorum, bu kiralık katiller çetesinden bir an önce kaçıp emin ellere gelin,...
Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütünün kandırdığı gençlere seslenmek istiyorum, bu kiralık katiller çetesinden bir an önce kaçıp emin ellere gelin, devletimize sığının.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütünün kandırdığı gençlere seslenmek istiyorum, bu kiralık katiller çetesinden bir an önce kaçıp emin ellere gelin, devletimize sığının."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü