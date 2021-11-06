Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütünün burada insanlarımızın üzerinde kanla ve zulümle kurduğu vesayeti paramparça ettik" - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütünün burada insanlarımızın üzerinde kanla ve zulümle kurduğu vesayeti paramparça ettik"

AA / Fatih Başaran - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 36 Fabrika ve Şehir Stadyumu ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Törenine katıldı.

BATMAN (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, 36 Fabrika ve Şehir Stadyumu ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Törenine katıldı.

(5)

"Kürtçe konuşmanın, okumanın, yazmanın suç olmaktan çıkartılması başta olmak üzere asırlık tüm sorunları çözecek adımları biz attık"

"Ülke genelindeki bürokratik oligarşiyi kırdığımız gibi terör örgütünün burada insanlarımızın üzerinde kanla ve zulümle kurduğu vesayeti de paramparça ettik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütü hiçbir gerekçesi kalmadığı halde ısrarla şiddeti seçen tavrıyla bu topraklarda yaşayan insanlarla aslında hiçbir bağı olmadığını ispatlamıştır"

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütünün burada insanlarımızın üzerinde kanla ve zulümle kurduğu vesayeti paramparça ettik

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütünün burada insanlarımızın üzerinde kanla ve zulümle kurduğu vesayeti paramparça ettik

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütünün burada insanlarımızın üzerinde kanla ve zulümle kurduğu vesayeti paramparça ettik

Kürtçe ile ilgili merak edilenler! Kürtçe ne zaman ortaya çıktı? Kürtçe kimler tarafından hangi bölgelerde konuşulur?

AA / Fatih Başaran - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve HES Açılış Töreni'nde konuştu: (2)

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve HES Açılış Töreni'nde konuştu: (2)

 Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeşilay Danışmanlık Merkezleri Ortak Açılış Töreni'ne katıldı: (1)

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeşilay Danışmanlık Merkezleri Ortak Açılış Töreni'ne katıldı: (1)

 CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN PALET TÜRK MÜZİĞİ İLKOKULU'NUN AÇILIŞINI YAPTI

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN PALET TÜRK MÜZİĞİ İLKOKULU'NUN AÇILIŞINI YAPTI
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
title