Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Temsilci Genç Buluşması ve TRT Spor Yıldız Tanıtım Programı'nda konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son 19 yıldır sağladığımız istikrar ve güven iklimi sayesinde ülkemiz her alanda kendi gerçek potansiyelini hayata geçirme imkanına kavuşmuştur." dedi.

Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Temsilci Genç Buluşması ve TRT Spor Yıldız Tanıtım Programı'na katıldı.

Burada konuşan Erdoğan, gençler nezdinde Türk milletinin her bir ferdinin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı tebrik etti.

Gazi Mustafa Kemal'in 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışı ile yakılan istiklal meşalesinin dalga dalga tüm Anadolu'yu sardığını ve Cumhuriyet'in kuruluşuyla nihai hedefine ulaştığını anımsatan Erdoğan, Samsun'a 102 yıl önce ayak basan öncü kadronun Ankara'daki Büyük Millet Meclisi'ne kadar uzanan kutlu yürüyüşüne verilen her mesajın "Ya istiklal ya ölüm" kararlılığının ifadesi olduğunu söyledi.

"Böylesine önemli bir sembolün gençlerimize emanet edilmesi büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını sizlerle yürütme kararımızın isabetini gösteriyor." ifadesini kullanan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bin yıldır her karış toprağını alın terimizle ve gerektiğinde kanımızda sulayarak vatanımız haline getirdiğimiz bu topraklardaki mücadelemizin ilanihaye devam edeceği anlaşılıyor. Bundan bir asır önce sınırları Balkanlardan Kafkaslara ve Kuzey Afrika'ya kadar uzanan Osmanlı'yı yıkmakla yetinmeyenlerin Anadolu'yu da milletimize mezar etme heveslerini kursaklarında bırakmıştık. Cumhuriyetimizin kuruluşunun ardından da ülkemizin bütünlüğüne, milletimizin birliğine, kardeşliğimize, geleceğimize yönelik saldırılar çeşitli kisveler altında hep sürmüştür. Ülkemize yönelik tehditler kimi zaman milletimizi medeniyetinden, tarihinden, kültüründen değerlerinden koparma gayretleri, kimi zaman terör örgütleri eliyle doğrudan varlığımıza saldırılar şeklinde ortaya çıkmıştır. Demokraside ve ekonomide geri kalmışlığı bize dayatanlar bu uğurda vesayetten darbelere köken ve mezhep gerilimlerinden provokasyonlara kadar her yolu ve yöntemi denemişlerdir. Türkiye'nin başlattığı her demokrasi ve kalkınma hamlesinin önünü kesenler bilerek veya bilmeyerek işte bu sinsi oyuna hizmet etmişlerdir. Hamdolsun, son 19 yıldır sağladığımız istikrar ve güven iklimi sayesinde ülkemiz her alanda kendi gerçek potansiyelini hayata geçirme imkanına kavuşmuştur."

"21. yüzyılın lider ülkesi Türkiye"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bölgesinin ve dünyanın yükselen yıldızı olarak, kabul ederler veya etmezler, kabul edilen Türkiye halen içinden geçmekte olduğu kritik süreci başarıyla tamamladığında inşallah 21. yüzyılın lider ülkesi olarak küresel sistemde hak ettiği yeri alacaktır." diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bundan hiç endişeniz olmasın. Bir asır süre önce Kurtuluş Savaşı'mızı vermemiz ve yeni devletimizi kurmamız nasıl kolay olmadıysa yürüttüğümüz bu tarihi mücadeleyi zafere ulaştırmamız da elbette kolay olmayacaktır. Milletimiz, Anadolu'da özgürlük mücadelesi verirken, aynı günlerde birileri de ülkeyi yabancı güçlere teslim etme hesapları yapıyordu. Bugün de sınırlarımızı terör koridoru ile kuşatma, ekonomimizi sinsi tuzaklarla çökertme, kirli yöntemlerle milli iradenin arkasından dolaşma hesabı yapanlar bulunuyor. Dün nasıl silahını bize doğrultan düşmanlarla birlikte içimizdeki gaflet ve dalalet ehline rağmen mücadelemizi başarıya ulaştırmışsak bugün de aynı azme ve kararlılığa hep birlikte sahibiz. 19 Mayıs'ı da işte bu güçlü duruşun sembollerinden biri olarak görüyoruz."

"Yürekten gelen bir sesle İstiklal Marşı'mızı okuyacağız"

Erdoğan, salgın şartları sebebiyle diğer pek çok önemli gün gibi 19 Mayıs'ı da arzu ettikleri coşkuyla geçirememenin üzüntüsü içinde olduklarını vurguladı. Mevcut şartlar içinde 19 Mayıs heyecanını yaşamak için her türlü gayreti göstermekten geri durmayacaklarına dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu akşam saat tam 19.19'da Türkiye'nin her yerinde vatandaşlarımızla birlikte balkonlarımıza, başta şahsım olmak üzere, kapı önlerine çıkıp yürekten gelen bir sesle İstiklal Marşı'mızı okuyacağız. Bugüne gelene kadar nice tehditlere, saldırılara, tuzaklara göğüs geren, nice karanlık senaryoları yırtıp atan milletimiz 19 Mayıs vesilesiyle istiklaline, istikbaline, milli iradeye, demokrasiye, her alandaki hakkına ve hukukuna sahip çıkma azmini tüm dünyaya bir kez daha haykıracaktır. Bir milletin esaret zincirlerini parçalama kararlılığının ilk adımı olan 19 Mayıs'ın gerçek anlamını kavrayabilen, ruhuna nüfuz edebilen, mesajını çözebilen herkesin 2023 hedeflerimize, emanetimiz olan 2053 vizyonumuza dört elle sahip çıktığını inanıyorum. Sevgili Ceylan'ın da ifade ettiği gibi 2053-2071 inşallah onların kucakladığı bir zafer olacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş