Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Temsil ettiğimiz medeniyetin dünyaya yeniden öncü olabilmesi, Türkiye'nin uzay yarışında kat edeceği mesafeye bağlıdır."
09.02.2021 20:21 | Son Güncelleme: 09.02.2021 20:24
Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Temsil ettiğimiz medeniyetin dünyaya yeniden öncü olabilmesi, Türkiye'nin uzay yarışında kat edeceği mesafeye bağlıdır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Temsil ettiğimiz medeniyetin dünyaya yeniden öncü olabilmesi, Türkiye'nin uzay yarışında kat edeceği mesafeye bağlıdır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz