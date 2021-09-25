Son dakika... CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TEKNOFEST'TE (1)
Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST'e katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST'e katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 14.00 sıralarında Atatürk Havalimanı'ndaki festivale helikopterle geldi. Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile alanda kurulan tribünlere geçerek öğrencilerle "Milli Kanatlar" isimli gösteriyi izledi.
- İstanbul
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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